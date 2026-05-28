Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl einer Baggerschaufel in Elsfleth +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 26. Mai 2026 13 Uhr, und Mittwoch, 27. Mai 2026 09:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen eine abgelegte Baggerschaufel von einer Baustelle in der Straße Butteldorf.

Während des Tatzeitraums verschafften sich die Täter auf bislang unbekannte Weise Zutritt zum Baustellengelände und entwendeten die dort abgelegte Baggerschaufel, sog. 40er Kübel.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04401-9350 zu melden.

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