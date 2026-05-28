Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Unfall mit Radfahrerin durch Öffnen der Fahrzeugtür in Wildeshausen +++ Sog. Dooring

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 27. Mai 2026 gegen 14:40 Uhr, erlitt eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Straße Westertor in Wildeshausen leichte Verletzungen.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 63-Jährige aus Wildeshausen mit ihrem Fahrrad die Straße Westertor in Richtung der Innenstadt Wildeshausen.

Parallel dazu öffnete ein 40-Jähriger, ebenfalls aus Wildeshausen, die Fahrertür seines geparkten Fahrzeugs, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten.

Die Radfahrerin konnte der Tür nicht mehr ausweichen. Durch den anschließenden Sturz zog sie sich leichte Verletzungen zu.

Es handelt sich hier um das Phänomen des sog. Doorings. Bei diesem kommt es durch das unachtsame Öffnen der Fahrzeugtüren von geparkten Fahrzeugen zu insbesondere schweren Verletzungen bei Radfahrern. In den Städten zählt das Dooring inzwischen zu einer häufigen Unfallursache.

Um Unfälle dieser Art zu verhindern wird insbesondere zum sog. Holländischen Griff geraten.

Hierbei wird beim Aussteigen auf der Fahrerseite die Tür mit der rechten Hand geöffnet. So wird automatisch ein Schulterblick durchgeführt.

Radfahrern ist zu raten, größeren Abstand zu geparkten Fahrzeugen zu halten.

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