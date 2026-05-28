Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl durch zwei bislang unbekannte Personen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 24. Mai 2026 gegen 17.55 Uhr, wurde eine Frau aus Delmenhorst im Burggrafendamm von zwei Personen, eine weibliche und eine männliche Person, aus einem Auto heraus angesprochen und nach dem Weg gefragt.

Nach mehreren Körperberührungen seitens der Personen stellte sie im Nachgang zu Hause fest, dass ihr am Körper getragener Schmuck durch gefälschte Exemplare ausgetauscht wurde.

Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug oder die Personen und gleichgelagerte Straftaten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221-15590 bei der Polizei Delmenhorst zu melden.

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