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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl einer Palettengabel in Elsfleth +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits im Tatzeitraum von Dienstag, 26. Mai 2026, ca. 16:00 Uhr und Mittwoch, 27. Mai 2026, ca. 07:15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter eine Palettengabel von einer Baustelle am Höfeweg in Elsfleth-Butteldorf.

Der Abtransport der Palettengabel könnte aufgrund der Größe und des Gewichtes beobachtet worden sein.

Die Schadenshöhe wurde auf ca. 1.700 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Brake, unter der Telefonnummer 04401/935-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Natalia Schubert
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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