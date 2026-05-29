Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: 10-jähriges Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 28. Mai 2026, ca. 14:36 Uhr, befuhr ein 10-jähriges Mädchen mit ihrem Fahrrad verbortswidrig den linksseitigen Radweg der Stedinger Straße in Richtung Stadtmitte.

Eine 36-jährige Delmenhorsterin befuhr mit ihrem Pkw die Stedinger Straße von der Nordenhamer Straße und übersah die von rechts kommende Radfahrerin, sodass es zu einem Zusammenstoß kam.

Die 10-Jährige wurde leicht verletzt, die Verletzungen wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt. Das Mädchen wurde im Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Sachschäden wurden auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Gegen die 36-jährige Unfallverursacherin wurden ein Ermittlungsverfahren und sowie ein Verkehrsordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet.

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