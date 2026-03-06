Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Hochwertige Werkzeuge entwendet - zwei Tatverdächtige identifiziert

Ludwigshafen (ots)

Am 06.03.2026, gegen 4 Uhr, stellten Polizeikräfte im Rahmen der Streifentätigkeit in der Erzbergerstraße einen mit hochwertigen Elektromaschinen und Kabeln gefüllten Einkaufswagen am Straßenrand fest. Als die Streife wendete, um den Fund erneut zu überprüfen, bemerkten die Beamten einen 45-jährigen Mann, der mit Sturmhaube, Arbeitskleidung und Handschuhen versuchte sich hinter einem Stromkasten zu verbergen. Beim Erkennen der Polizeikräfte flüchtete der Mann zu Fuß, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung vorläufig festgenommen werden. Im Einkaufswagen befanden sich elektronische Baumaschinen im Wert von etwa 5.000 bis 8.000 Euro. Im Zuge der Ermittlungen ergab sich ein weiterer Tatverdacht gegen einen 43-jährigen Ludwigshafener, bei dem weiteren Beweismittel gefunden wurden.

Kurz darauf meldeten ein in der Nähe befindliches Unternehmen, dass mehrere Container und Gebäude aufgebrochen worden seien und eine Vielzahl hochwertiger Baumaschinen fehle. Ob ihnen neben dieser Tat auch weitere Einbrüche - darunter die in der Vergangenheit vermehrt festgestellten Aufbrüche von Fahrzeugen - zugeordnet werden können, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die beiden Tatverdächtigen wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Gegen sie wird nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

