Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses durch Blitzeinschlag in Berne

Delmenhorst (ots)

Am gestrigen Abend gegen 19:00 Uhr kam es während der Unwetterlage vermutlich durch einen Blitzeinschlag zu einem Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses in Berne-Hiddigwardermoor. Die Bewohner des Einfamilienhauses konnten das Wohnhaus selbstständig verlassen und blieben unverletzt. Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte der Brand des Dachstuhls eingedämmt werden, so dass sich das Feuer nicht auf das restliche Wohnhaus ausbreiten konnte. Es entstand ein Sachschaden von ca. 60.000 EUR. Das Haus ist aktuell nicht bewohnbar.

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