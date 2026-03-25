PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen

FW Kempen: Verkehrsunfall mit 4 verletzten, patientenorientierte Rettung durch Feuerwehr

Kempen (ots)

Am frühen Abend kam es im Kreuzungsbereich Straelener Straße / Maasheide zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.

Um 17.44 Uhr wurden der Löschzug Kempen sowie die Löschgruppe Unterweiden zu einem Verkehrsunfall alarmiert, bei dem drei Fahrzeuge miteinander kollidierten. Insgesamt befanden sich vier Personen in den Fahrzeugen, die bei dem Unfall allesamt verletzt wurden. Aufgrund des Verletzungsmusters einer Person entschieden sich die Einsatzkräfte für eine patientenschonende Rettung. Hierfür wurden die B-Säule sowie die hintere Fahrzeugtür des betroffenen Fahrzeugs entfernt, um den Patienten möglichst schonend aus dem Fahrzeug zu befreien. Zusätzlich übernahm die Feuerwehr anfangs die Erstversorgung der betroffenen Personen, stellte während der dauer des Einsatzes den Brandschutz sicher und streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Der Rettungsdienst war mit vier Rettungswagen sowie einem Notarzteinsatzfahrzeug im Einsatz. Insgesamt waren rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort.

Zur Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen
- Pressesprecher -
HBM Christian Ullmann
Telefon: 02152/55565-222
E-Mail: presseteam@feuerwehr-kempen.de
https://tinyurl.com/Feuerwehr-Kempen

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 12:37

    FW Kempen: Verkehrsunfall mit 3 Fahrzeugen, Feuerwehr befreit zwei Personen

    Kempen (ots) - Am Freitag, den 06. März 2026, wurden der Löschzug Kempen sowie die Tagesgruppe Kempen um 11:04 Uhr mit dem Alarmstichwort "Verkehrsunfall - eingeklemmte Person" alarmiert. Bei dem Verkehrsunfall waren insgesamt drei Fahrzeuge mit insgesamt fünf Insassen beteiligt. Ein Fahrzeug kam auf dem Dach zum Stillstand, wobei sich zwei Personen im Fahrzeug ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 17:24

    FW Kempen: Feuerwehr verhindert Brandausbreitung auf Wertstoffhof

    Kempen (ots) - Am Sonntag, den 15. Februar 2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen mit den Löschzügen Kempen und St.Hubert um 14:15 Uhr zu einer ausgelösten Gefahrenmeldeanlage auf das Gelände eines Wertstoffhofes im Stadtgebiet alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen Entstehungsbrand fest. In enger Abstimmung mit der Feuerwehr wurde der betroffene Haufen durch Mitarbeitende des Betriebes ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren