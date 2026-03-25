Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen

FW Kempen: Verkehrsunfall mit 4 verletzten, patientenorientierte Rettung durch Feuerwehr

Kempen (ots)

Am frühen Abend kam es im Kreuzungsbereich Straelener Straße / Maasheide zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.

Um 17.44 Uhr wurden der Löschzug Kempen sowie die Löschgruppe Unterweiden zu einem Verkehrsunfall alarmiert, bei dem drei Fahrzeuge miteinander kollidierten. Insgesamt befanden sich vier Personen in den Fahrzeugen, die bei dem Unfall allesamt verletzt wurden. Aufgrund des Verletzungsmusters einer Person entschieden sich die Einsatzkräfte für eine patientenschonende Rettung. Hierfür wurden die B-Säule sowie die hintere Fahrzeugtür des betroffenen Fahrzeugs entfernt, um den Patienten möglichst schonend aus dem Fahrzeug zu befreien. Zusätzlich übernahm die Feuerwehr anfangs die Erstversorgung der betroffenen Personen, stellte während der dauer des Einsatzes den Brandschutz sicher und streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Der Rettungsdienst war mit vier Rettungswagen sowie einem Notarzteinsatzfahrzeug im Einsatz. Insgesamt waren rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort.

Zur Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen, übermittelt durch news aktuell