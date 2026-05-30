Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Trunkenheitsfahrt in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 14:20 Uhr befanden sich Polizeivollzugsbeamte in der Fußgängerzone der Delmenhorster Innenstadt. Hier stellten sie einen 37-jährigen Mann aus Delmenhorst fest, der die Fußgängerzone mit seinem Pedelec befuhr. Da dies zu diesem Zeitpunkt nicht gestattet war, sollte der Delmenhorster durch die Polizei kontrolliert werden. Der 37-Jährige, der offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, weigerte sich, seine Personalien anzugeben. Bei einer anschließenden geplanten Durchsuchung nach Ausweispapieren schlägt der 37-Jährige nach einem Polizeibeamten und wehrt sich anschließend gegen die Maßnahmen der Polizeivollzugsbeamten. Eine Überprüfung der Atemalkoholkonzentration ergibt einen Wert von 3,85 Promille. Gegen den 37-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, ihm wurde eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell