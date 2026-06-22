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Polizei Köln

POL-K: 260622-4-K Maskierter raubt Goldkette in Kiosk - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet nach einem Räuber, der am Sonntagabend (21. Juni) gegen 21.15 Uhr einen Kioskmitarbeiter (66) am Roggendorfer Weg in Köln-Fühlingen mit einem Messer bedroht und ihm die Goldkette vom Hals gerissen hat. Der Gesuchte soll etwa 25 bis 35 Jahre alt und mit hellem Hemd und heller Hose sowie weißen Schuhen bekleidet gewesen sein. Sein Gesicht verhüllte er mit einer medizinischen Einwegmaske sowie einer schwarzen Kappe.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/ts)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

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