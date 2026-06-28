Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Unwetter sorgt für viele Einsätze im Gemeindegebiet Schiffdorf

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Schiffdorf (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 28. Juni 2026 zog über Deutschland ein Unwetter, welches starke Windböen, große Regenmengen und ein Gewitter mit sich zog. Wie im gesamten Gebiet entlang der Küste blieb hiervon auch die Gemeinde Schiffdorf nicht verschont.

Im Laufe der Nacht und des darauffolgenden Tages wurden die Feuerwehren der Gemeinde Schiffdorf, in der Zeit zwischen 01:55 Uhr und 13:05 Uhr, zu insgesamt acht Unwetterbedingten Einsätzen alarmiert. Im Einsatz waren hier die Ortsfeuerwehren Bramel, Schiffdorf, Sellstedt, Spaden, Wehdel und Wehden.

Unteranderem wurden die Einsatzkräfte zu diversen umgestürzten Bäumen, Wasserschäden und überschwemmten Straßen alarmiert. Glücklicherweise wurden nach Kenntnisstand der Feuerwehr bei keinen Einsätzen Personen verletzt.

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