Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauschter E-Scooter-Fahrer

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag Abend wurde in der Bücheloher Straße in Ilmenau ein 37jährer E-Scooter-Fahrer einer Polizeikontrolle unterzogen.

Ein mit ihm durchgeführter Drogentest verlief positiv auf chemische Betäubungsmittel.

Es erfolgte die Blutentnahme in einem Krankenhaus, die Unterbindung der Weiterfahrt und die Anzeige wg. Verstoß gg. das Straßenverkehrsgesetz. (tb)

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