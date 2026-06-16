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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Cannabisplantage mit etwa 1.000 Pflanzen gefunden

POL-MG: Cannabisplantage mit etwa 1.000 Pflanzen gefunden
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Mönchengladbach (ots)

Am Montag, 15. Juni, hat ein Bürger gegen 1.20 Uhr einen mutmaßlichen Rohrbruch gemeldet. Aus einem leerstehenden Gebäude an der Prinzenstraße trat offenbar eine stark riechende Flüssigkeit aus.

Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr Mönchengladbach betraten daraufhin das Gebäude und machten einen ungewöhnlichen Fund: In dem Mehrfamilienhaus befand sich eine Indoorplantage mit einer Vielzahl von Cannabispflanzen. Darüber hinaus stellten die Beamten eine Be- und Entlüftungsanlage, eine automatische Bewässerungsanlage, eine umfangreiche Verkabelung zur Stromversorgung der elektrischen Geräte der Plantage sowie einen als Wohnraum eingerichteten Bereich fest.

Eine von der Polizei beauftragte Fachfirma baute die Plantage sowie das zugehörige Equipment unter Aufsicht der Beamten zurück. Insgesamt wurden rund 1.000 Cannabispflanzen in bereits fortgeschrittenen Wachstumsphasen sichergestellt und anschließend vernichtet.

Der Strom musste aufgrund der gefährlichen Plantagen-Verkabelung getrennt werden, damit die NEW diese abbauen konnte. Das ganze Haus wurde in der Folge vom Stromkreislauf getrennt. Hierfür musste aber zunächst der gesamte angrenzende Straßenzug kurzzeitig stromlos geschaltet werden.

Den Betreiber der Plantage erwartet nun ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Anbaus von Cannabis über die gesetzlich zulässige Menge hinaus. Die Ermittlungen zu möglichen Tatverdächtigen dauern an. (at)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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