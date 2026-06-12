Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfallflucht: 36-Jährige schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 11. Juni, ist es gegen 11.30 Uhr, im Kreuzungsbereich Theodor-Heuss-Straße/ Rathenaustraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 36-jährige, schwangere Frau schwer verletzt wurde.

Nach Aussage des beteiligten 60-jährigen Linienbusfahrers habe er an einer grün zeigenden Ampel aufgrund eines vor ihm einscherenden und abrupt abbremsenden Autofahrers ebenfalls stark abbremsen müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Aufgrund dessen stürzte eine 36-jährige, schwangere Frau im Bus und fiel auf den Bauch. Laut dem Busfahrer sei es schon im Bereich Rheydter Straße/ Hofstraße sowie an der Bushaltestelle Hermges zu einer verbalen und gestenreichen, beleidigenden Auseinandersetzung zwischen dem Fahrer des weißen Mercedes Sprinter und ihm gekommen.

Ein Rettungswagenteam brachte die Frau in ein Krankenhaus.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und/ oder Hinweise auf den Sprinterfahrer geben können, um Meldung unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell