Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Raub in Rheydt - Polizei bittet um Mithilfe

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 10. Juni, ist es gegen 10 Uhr im Schlosspark Rheydt zu einem weiteren Raub von Halsketten gekommen.

Eine 67-jährige Frau war mit einer Freundin auf einem Feldweg am Schlosspark Rheydt spazieren, als ein Mann auf einem Fahrrad an ihnen vorbeifuhr. Am Ende des Feldweges soll er dann plötzlich umgedreht haben und ihnen entgegen gefahren sein. Als er mit den Frauen auf gleicher Höhe war, riss er der 67-Jährigen im Vorbeifahren zwei Ketten vom Hals und fuhr in Richtung des Volksgartens weiter. Die Frau wurde leicht verletzt.

Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung, auch unter Hinzuziehung der Polizeifliegerstaffel, verlief negativ.

Die Tat kann in Zusammenhang mit weiteren gleichgelagerten Raubdelikten gebracht werden. Am 3. Juni hat die Polizei bereits im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung mit Phantombild um Mithilfe bei der Suche nach dem Tatverdächtigen gebeten.

Das Phantombild ist unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/205463

Sachdienliche Hinweise auf den Tatverdächtigen oder die Taten sowie Hinweise zu möglichen Kaufanfragen nimmt die Polizei Mönchengladbach unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell