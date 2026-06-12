Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht: Polizei sucht Zeugen und Betroffene

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 11. Juni, ist es gegen 11.45 Uhr auf der Mühlenstraße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden und anschließender Fahrerflucht gekommen. Die Polizei sucht Zeugen, sowie eine weitere Betroffene.

Nach Aussage eines 53-jährigen Autofahrers habe er an der Kreuzung Mühlenstraße/ Gartenstraße beabsichtigt nach links in die Gartenstraße abzubiegen. Im selben Moment sei ein Autofahrer links an ihm vorbeigefahren, um ihn zu überholen. Dabei habe dieser das Rücklicht sowie die Fahrertür touchiert und sei in Richtung Theodor-Heuss-Straße davongefahren. Bei dem Auto soll es sich vermutlich um einen schwarzen VW Passat handeln.

Es soll sich zudem ein weiteres Auto hinter dem 53-Jährigen befunden haben, das ebenfalls Schäden an der Fahrerseite durch das Überholmanöver aufwies.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und/ oder Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer geben können, und bittet um Meldung unter der Telefonnummer 02161-290. Außerdem wird die Fahrerin des zweiten beschädigten Autos gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (cr)

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