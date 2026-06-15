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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall: 20-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Freitag, 12. Juni, ist es gegen 16.25 Uhr auf der Kreuzung Aachener Straße/ Monschauer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 20-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Nach eigener Aussage habe ein 38-jähriger Autofahrer die Aachener Straße stadtauswärts befahren, als er nach links auf die Monschauer Straße abbiegen wollte. Beim Abbiegevorgang kam es dann zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer.

Ein Rettungswagenteam brachte den Mann in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie Reinigung der Fahrbahn war die Kreuzung komplett gesperrt. (cr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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