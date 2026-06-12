Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Festgenommener in Untersuchungshaft

Langen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(me) Der 44 Jahre alte Mann, den Polizeibeamte aus Langen am Mittwoch (10. Juni) auf frischer Tat vorläufig festnahmen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6292475), befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der Festgenommene am Donnerstag (11. Juni) einem Haftrichter des zuständigen Amtsgerichts vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl gegen den 44-Jährigen. Er wurde noch am gleichen Tag einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Die Kriminalpolizei prüft nun einen möglichen Zusammenhang mit weiteren in diesem Zeitraum stattgefundenen Einbrüchen. Hierbei war es zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen jeweils beim Versuch geblieben. Die Taten fanden unter anderem in der Straße "Im Singes" und der Lutherstraße statt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Ermittlern aus Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-1234 in Verbindung zu setzen.

Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen zu dieser Meldung sind bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt zu richten.

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