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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wildunfall

Waltershausen (Landkreis Gotha)) (ots)

Kurz nach Mitternacht des heutigen Tages ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L 1025. Ein 53-jähriger Fahrer eines Mercedes Benz fuhr von Schnepfenthal kommend in Richtung Ernstroda, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Es kam zur Kollision mit dem Wildtier. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Am PKW entstand unfallbedingter Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. (pp)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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