LPI-GTH: Wildunfall

Gotha (ots) - In der Nacht vom 02.07. zum 03.07. wurde durch einen oder mehrere Täter in verschiedene Firmen im Bereich der Kindleber Straße, Mühlhäuser Straße und Mülllersweg eingebrochen. Der oder die Täter erbeuteten verschiedene Kabel sowie Werkzeuge für den Tiefbau im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 03621-781124 (pp) Rückfragen bitte an: ...

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