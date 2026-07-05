Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand in Mehrfamilienhaus

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Am Sonntag Morgen kam es zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei in der Stadtilmer Maxim-Gorki-Straße.

Gegen 07 Uhr stellte die 59jährige Bewohnerin starke Rauchentwicklung im Gebäude fest. Sie informierte sofort die Feuerwehr und begab sich mit den acht- und vierjährigen Enkeln aus dem Gebäude.

Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindert werden.

Alle drei Bewohner wurden vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht, gelten allerdings als unverletzt.

Der entstandene Sachschaden wird derzeitig einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (tb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell