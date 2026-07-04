Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verfolgungsfahrt - Gefährdung im öffentlichen Verkehrsraum

Wutha-Farnroda (ots)

Am gestrigen Abend beabsichtigte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Eisenach, einen 41-jährigen Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der Fahrzeugführer missachtete jedoch die Anhaltesignale der Beamten und entzog sich der Kontrolle. Während der anschließenden Verfolgungsfahrt führte der Fahrer sein Fahrzeug mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit sowie grob verkehrswidrig und rücksichtslos. Hierdurch wurden mehrere Verkehrsteilnehmer im öffentlichen Verkehrsraum gefährdet. Im weiteren Verlauf verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen Pkw und konnte durch die Beamten gestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,5 Promille. Zudem räumte der Fahrzeugführer den Konsum von Cannabis ein. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht zum Fahrzeug gehörten und das Fahrzeug seit mehreren Jahren außer Betrieb gesetzt war. Zeugen, die durch die Fahrweise des Fahrzeugführers gefährdet wurden oder Angaben zum Fahrverhalten machen können, werden gebeten, sich unter der Bezugsnummer 0166828/2026 telefonisch unter 03691-26 1124 bei der Polizeiinspektion Eisenach zu melden. (ma)

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