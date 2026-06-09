POL-WAF: Sendenhorst. E-Scooter-Fahrer versuchte zu fliehen
Warendorf (ots)
Am Dienstag, 9.6.2026 sahen Polizisten gegen 2.45 Uhr einen E-Scooter-Fahrer auf der Oststraße in Sendenhorst, der mit einem unversicherten E-Scooter unterwegs war. Als die Beamten den Sendenhorster anhalten wollten, flüchtete er. Die Einsatzkräfte folgten dem 23-Jährigen und stellten ihn auf der Südstraße. Bei der Kontrolle gab der Mann an, dass er Alkohol getrunken und Cannabis konsumiert habe. Daraufhin nahmen die Polizisten den Sendenhorster mit und ließen ihm Blutproben entnehmen.
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