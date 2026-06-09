Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montag, 8.6.2026, gegen 18.40 Uhr auf der L 520 in Sendenhorst ereignet hat. Eine 44-jährige Ennigerloherin befuhr mit ihrem Pkw die L 520 in Richtung Sendenhorst. Als sie mit ihrem Auto nach links auf die Telgter Straße abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorrad eines 31-jährigen Ahlener. Dieser befuhr die Straße Elmster Berg von Sendenhorst nach Münster. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 5.000 Euro.

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