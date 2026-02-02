POL-PPRP: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht
Frankenthal (ots)
Unbekannte brachen am Sonntag (01.02.2026) zwischen 9:45 und 20:40 Uhr in ein Wohnhaus in der Schnurrgasse (nahe Schmiedgasse) in Frankenthal ein und entwendeten Schmuck sowie Bargeld. Wer kann Hinweise zum Einbruch geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.
