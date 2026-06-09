Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen am Montag, 8.6.2026, zwischen 10.00 Uhr und 17.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Plinderheide in Telgte ein. Der oder die Täter durchsuchten die Wohnräume nach Beute. Was gestohlen wurde steht nicht fest. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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