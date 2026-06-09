POL-WAF: Ahlen. Alkoholisierter Autofahrer fiel wegen seiner Fahrweise auf
Warendorf (ots)
Am Montag, 8.6.2026, 13.50 Uhr fiel Polizisten ein Autofahrer im Europakreisel in Ahlen wegen seiner Fahrweise auf. Die Beamten hielten den Ahlener an und kontrollierten ihn. Der 34-Jährige gab an, Alkohol getrunken zu haben und führte einen Atemalkoholtest durch. Der Wert lag über der absoluten Fahruntüchtigkeit, sodass dem Mann eine Blutprobe entnommen wurde. Die Einsatzkräfte untersagten dem 34-Jährigen die Nutzung von Kraftfahrzeugen und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.
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