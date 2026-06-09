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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Alkoholisierter Autofahrer fiel wegen seiner Fahrweise auf

Warendorf (ots)

Am Montag, 8.6.2026, 13.50 Uhr fiel Polizisten ein Autofahrer im Europakreisel in Ahlen wegen seiner Fahrweise auf. Die Beamten hielten den Ahlener an und kontrollierten ihn. Der 34-Jährige gab an, Alkohol getrunken zu haben und führte einen Atemalkoholtest durch. Der Wert lag über der absoluten Fahruntüchtigkeit, sodass dem Mann eine Blutprobe entnommen wurde. Die Einsatzkräfte untersagten dem 34-Jährigen die Nutzung von Kraftfahrzeugen und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Tel.: 02581/600-230
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Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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