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Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Erst aufgefahren, dann geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Montag, 8.6.2026 ereignete sich gegen 9.45 Uhr ein Auffahrunfall auf der B 51 in Telgte, bei dem der Aufgefahrene flüchtete. Ein 49-jähriger Bielefelder befuhr die Bundesstraße in Richtung Münster und musste verkehrsbedingt abbremsen. Das bemerkte ein hinter ihm fahrender 43-jähriger Autofahrer aus Münster scheinbar zu spät und fuhr auf den Pkw des Bielefelders auf. Der 49-Jährige fertigte Fotos von der Unfallsituation und rief die Polizei. Das nahm der Münsteraner zum Anlass zu fliehen, da er laut dem Bielefelder alkoholisiert war. Der 43-Jährige meldete sich später bei der Polizei, als er über deren Ermittlungen informiert worden war. Dem Münsteraner wurden Blutproben entnommen und Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

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Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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