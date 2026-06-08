POL-WAF: Ennigerloh. Getränke und Tasche aus Freibadkiosk gestohlen

Warendorf (ots) - Am Samstag, 6.6.2026 meldete sich ein Betroffener gegen 16.40 Uhr bei der Polizei, nachdem es Streitigkeiten mit einem Mann in Ahlen gegeben habe. Der Ahlener sei mit einem Auto davon gefahren. Polizisten stellten ihn in seinem Pkw auf der Konrad-Adenauer-Straße fest, wobei er das Rotlicht einer für ihn gültigen Ampel missachtet hatte. Bei der kurz darauf anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, ...

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