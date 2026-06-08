POL-WAF: Ennigerloh. Getränke und Tasche aus Freibadkiosk gestohlen
Warendorf (ots)
Unbekannte Personen gelangten in der Nacht zu Sonntag, 7.6.2026 in den Kiosk des Freibads in Ennigerloh. Der oder die Täter stahlen eine Tasche sowie etliche Getränke. Wer kann Angaben zu dem Diebstahl und/oder den Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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