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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Erst gestritten, dann alkoholisiert gefahren

Warendorf (ots)

Am Samstag, 6.6.2026 meldete sich ein Betroffener gegen 16.40 Uhr bei der Polizei, nachdem es Streitigkeiten mit einem Mann in Ahlen gegeben habe. Der Ahlener sei mit einem Auto davon gefahren. Polizisten stellten ihn in seinem Pkw auf der Konrad-Adenauer-Straße fest, wobei er das Rotlicht einer für ihn gültigen Ampel missachtet hatte. Bei der kurz darauf anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 55-Jährige absolut fahruntüchtig war. Als die Einsatzkräfte den Ahlener aufforderten, in den Streifenwagen zu steigen, weigerte sich der Tatverdächtige. Daraufhin wandten die Beamten körperliche Gewalt an und fesselten den 55-Jährigen zwecks Transport. Im Krankenhaus wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Ahlener ein und stellten seinen Führerschein sicher.

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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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