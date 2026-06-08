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Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Durch unbekannten Autofahrer abgedrängt

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 7.6.2026, gegen 21.50 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf der Langenberger Straße in Wadersloh, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Der verletzte 17-jährige Oelder befuhr mit seinem Roller die Langenberger Straße in Richtung Wadersloh. Von hinten näherte sich ein schwarzer SUV, dessen Fahrer ihn überholte. Dabei fuhr der Unbekannte sehr nah an dem Rollerfahrer vorbei, so dass dieser nach rechts ausweichen musste. Daraufhin fuhr der Oelder in den angrenzenden Graben und fiel auf die Seite. Der Fahrer des SUV, Marke Lucid fuhr weiter, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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