POL-WAF: Oelde. Alkoholisiert von der Straße abgekommen

Warendorf (ots) - Gesucht wird die 20 bis 30 Jahre alte Fahrerin eines roten Autos, die am Samstag, 6.6.2026, gegen 13.15 Uhr auf dem Prozessionsweg in Sendenhorst gegen einen Blumenkübel gefahren ist. Die Frau, die lange Fingernägel hatte, fuhr trotz des Schadens in Richtung Lorenbeckstraße weiter. Bei dem roten Auto soll es sich um einen Kombi handeln. Wer kann Angaben zu der Verursacherin oder deren roten Pkw ...

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