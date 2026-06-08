POL-WAF: Oelde. Alkoholisiert von der Straße abgekommen
Warendorf (ots)
Am Samstag, 6.6.2026, gegen 16.30 Uhr kam ein Autofahrer mit seinem Pkw in einer scharfen Linkskurve von der Ostenfelder Straße in Oelde ab. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 35-jährige Ennigerloher absolut fahruntüchtig war. Polizisten nahmen den Mann mit, ließen ihm eine Blutprobe entnehmen und stellten seinen Führerschein sicher. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 10.500 Euro.
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