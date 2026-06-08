Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unfallbeteiligte Fußgängerin gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht werden eine Fußgängerin und ein Kind, die am am Samstag, 6.6.2026, gegen 13.10 Uhr an einem Verkehrsunfall auf der Straße Im Hövenerort in Ahlen beteiligt waren. An einer Querungshilfe fuhr das Kind mit einem Laufrad auf die Straße und die Fußgängerin folgte ihm. Ein herannahender 56-jähriger Ahlener musste daraufhin seinen Pkw stark abbremsen, was ein hinter ihm fahrender 20-jähriger Autofahrer zu spät bemerkte. Der Ahlener fuhr mit seinem Pkw auf das Auto des 56-Jährigen auf. Hierbei verletzte sich die 42-jährige Beifahrerin des 56-Jährigen leicht. Die unbekannte Fußgängerin verließ trotz Aufforderung die Unfallstelle. Die Flüchtige ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, hat glatte braun-rötliche Haare und trug ein rotes Oberteil. Hinweise zu der Unbekannten nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 entgegen.

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