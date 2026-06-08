Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Warendorf (ots)

Am Sonntag (07.06.2026, 21.30 Uhr) hat sich ein Motorradfahrer bei einem Alleinunfall in Beckum schwer verletzt.

Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen war ein 54-Jähriger aus Neubeckum mit seinem Motorrad auf der B58 (Umgehungsstraße) in Richtung Tuttenbrocksee gefahren. Aus noch unklarer Ursache kam er in einer Kurve vor dem Kreisverkehr B58/Obere Brede von der Fahrbahn ab und stürzte.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Motorradfahrer mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Zur Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam hinzugezogen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn bis etwa 02.00 Uhr gesperrt.

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