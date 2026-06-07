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Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg. Pkw-Diebstahl - schwarzer VW Arteon entwendet

Warendorf (ots)

Durch Unbekannte wurde zwischen Samstag, 06.06.2026, 19.00 Uhr und Sonntag, 07.06.2026, 13.00 Uhr ein schwarzer VW Arteon gestohlen. Das Fahrzeug stand in einer Garage im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Bernhard-Rest-Straße in Oelde-Stromberg. Der Pkw hat das amtliche Kennzeichen BE-DB 1978.

Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des Autos machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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