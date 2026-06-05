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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. VW ID.4 PRO angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat zwischen Freitag (29.05.2026, 19.30 Uhr) und Sonntag (31.05.2026, 09.00 Uhr) einen schwarzen VW ID.4 PRO 210KW/ E2 in Ahlen angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.

Der Pkw stand an der Wilhelmstraße und wurde hier beschädigt.

Hinweise zu dem Beteiligten nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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