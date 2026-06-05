POL-WAF: Ahlen. Hinweise nach Brand von Papierhaufen erbeten
Warendorf (ots)
Unbekannte Jugendliche haben am Freitagmorgen (05.06.2026, 03.45 Uhr) ein Feuer in Ahlen entfacht.
Die Gruppe zündelte mit Papier auf einem Soccerplatz an der Elisabeth-Tombrock-Straße und entfachte so ein Feuer, Schaden entstand auf dem Boden.
Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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