Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Alkoholisiert im Auto

Warendorf (ots)

Ein 59-jähriger Beelener ist am Mittwochabend (03.06.2026, 23.02 Uhr) auf der Milter Straße in Warendorf unterwegs gewesen - er stand unter dem Einfluss von Alkohol.

Eine Zeugin meldete zunächst streitende Personen in einem Auto. Beamte stellten den Wagen wenig später eben auf der Milter Straße fest, am Steuer der 59-Jährige Beelener.

Da sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol ergaben, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, dieser war positiv.

Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell