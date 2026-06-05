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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fahrt in Graben

Warendorf (ots)

Bei einem Alleinunfall ist am Donnerstag (04.06.2026, 12.20 Uhr) der Fahrer eines Kleintransporters in Beckum leicht verletzt worden.

Der 63-jährige Ahlener war mit dem Transporter auf der Straße Dalmer unterwegs. Aus bisher unbekannten Gründen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den angrenzenden Straßengraben.

Rettungskräfte brachten den 63-Jährigen leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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