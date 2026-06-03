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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Vorhelm. Toyota Prius gestohlen - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (03.06.2026) ist ein grauer Toyota Prius in Ahlen-Vorhelm gestohlen worden.

Das Auto mit dem amtlichen Kennzeichen: BE-JS187 stand in einer Einfahrt an der Straße Am Hellbach und konnte zuletzt auf einer Raststätte zwischen Oelde und Rheda-Wiedenbrück geortet werden.

Wer kann Hinweise zum Verbleib des Pkw oder zu den Tätern geben? Melden Sie sich bei der Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

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Tel.: 02581/600-230
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Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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