Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Frontalzusammenstoß zweier Autos

Warendorf (ots)

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos sind am Dienstagabend (02.06.2026, 18.20 Uhr) beide Fahrer verletzt worden.

Ein 34-jähriger Ennigerloher war mit seinem Auto auf dem Bürgermeister-Hischmann-Ring unterwegs, als aus noch unklarer Ursache ein 44-jähriger Autofahrer aus Ennigerloh frontal gegen sein Auto stieß.

Rettungskräfte brachten beide Männer in Krankenhäuser, den 34-Jährigen leicht verletzt zur ambulanten und den 44-Jährigen schwer verletzt zur stationären Behandlung. Der Sachschaden wird auf rund 55.000 Euro geschätzt, die Unfallstelle war während der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme für den Verkehr gesperrt.

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