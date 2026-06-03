POL-WAF: Ennigerloh. Frontalzusammenstoß zweier Autos
Warendorf (ots)
Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos sind am Dienstagabend (02.06.2026, 18.20 Uhr) beide Fahrer verletzt worden.
Ein 34-jähriger Ennigerloher war mit seinem Auto auf dem Bürgermeister-Hischmann-Ring unterwegs, als aus noch unklarer Ursache ein 44-jähriger Autofahrer aus Ennigerloh frontal gegen sein Auto stieß.
Rettungskräfte brachten beide Männer in Krankenhäuser, den 34-Jährigen leicht verletzt zur ambulanten und den 44-Jährigen schwer verletzt zur stationären Behandlung. Der Sachschaden wird auf rund 55.000 Euro geschätzt, die Unfallstelle war während der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme für den Verkehr gesperrt.
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