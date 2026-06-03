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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Frontalzusammenstoß zweier Autos

Warendorf (ots)

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos sind am Dienstagabend (02.06.2026, 18.20 Uhr) beide Fahrer verletzt worden.

Ein 34-jähriger Ennigerloher war mit seinem Auto auf dem Bürgermeister-Hischmann-Ring unterwegs, als aus noch unklarer Ursache ein 44-jähriger Autofahrer aus Ennigerloh frontal gegen sein Auto stieß.

Rettungskräfte brachten beide Männer in Krankenhäuser, den 34-Jährigen leicht verletzt zur ambulanten und den 44-Jährigen schwer verletzt zur stationären Behandlung. Der Sachschaden wird auf rund 55.000 Euro geschätzt, die Unfallstelle war während der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme für den Verkehr gesperrt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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