FW-M: Umgestürzter Baum erfordert schweres Gerät (Lochhausen)

München (ots) - Montag, 4. August 2025, 21.00 Uhr Korsika Am Abend des 4. August ist in der Integrierten Leitstelle München ein Notruf einer Münchnerin eingegangen. Sie berichtete, dass sich ihre Mutter bei Gartenarbeiten in ihrem Ferienhaus auf Korsika vermutlich den Fuß gebrochen habe und nun medizinische Hilfe benötige. Der Leitstellendisponent stellte den telefonischen Kontakt zur verletzten Frau her und konnte ...

mehr