Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Leapmotor C10 angefahren und beschädigt

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Montag (01.06.2026) einen grünen Leapmotor C10/B11 in Warendorf angefahren, beschädigt und ist danach geflüchtet.

Das Auto stand zwischen 08.00 Uhr und 19.30 Uhr am Münsterwall und wurde hinten links touchiert.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell