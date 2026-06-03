POL-WAF: Warendorf. Leapmotor C10 angefahren und beschädigt
Warendorf (ots)
Ein Unbekannter hat am Montag (01.06.2026) einen grünen Leapmotor C10/B11 in Warendorf angefahren, beschädigt und ist danach geflüchtet.
Das Auto stand zwischen 08.00 Uhr und 19.30 Uhr am Münsterwall und wurde hinten links touchiert.
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