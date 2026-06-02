Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Mann nach Badeunfall im Feldmarksee verstorben - Todesursache bestätigt. Ergänzung zur Pressemitteilung vom 27.05.2026

Warendorf (ots)

Wie bereits berichtet beobachtete ein Zeuge am Mittwoch ((27.05.2026, 18:00 Uhr) eine untergehende Person im Feldmarksee in Sassenberg.

Feuerwehr und DLRG leiteten umgehend Such- bzw. Bergungsmaßnahmen ein. Der 27-jährige Mann aus Warendorf wurde leblos geborgen, unter Reanimation in ein Krankenhaus verlegt, wo er wenig später verstarb.

Eine angeordnete Obduktion hat ergeben, dass der Warendorfer ertrunken ist. Hinweise auf eine medizinische Ursache die zum Ertrinken geführt hat, liegen nicht vor.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Todesursache sind abgeschlossen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell