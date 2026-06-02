PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Mann nach Badeunfall im Feldmarksee verstorben - Todesursache bestätigt. Ergänzung zur Pressemitteilung vom 27.05.2026

Warendorf (ots)

Wie bereits berichtet beobachtete ein Zeuge am Mittwoch ((27.05.2026, 18:00 Uhr) eine untergehende Person im Feldmarksee in Sassenberg.

Feuerwehr und DLRG leiteten umgehend Such- bzw. Bergungsmaßnahmen ein. Der 27-jährige Mann aus Warendorf wurde leblos geborgen, unter Reanimation in ein Krankenhaus verlegt, wo er wenig später verstarb.

Eine angeordnete Obduktion hat ergeben, dass der Warendorfer ertrunken ist. Hinweise auf eine medizinische Ursache die zum Ertrinken geführt hat, liegen nicht vor.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Todesursache sind abgeschlossen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 02.06.2026 – 08:26

    POL-WAF: Beckum. Einbruch in Mehrfamilienhaus

    Warendorf (ots) - Unbekannte sind am Montag (01.06.2026) in ein Mehrfamilienhaus in Beckum eingebrochen. Zwischen 12.30 Uhr und 14.35 Uhr verschafften sie sich Zugang zu einer Wohnung in dem Gebäude an der Wilhelmstraße, stahlen Schmuck und flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: ...

    mehr
  • 02.06.2026 – 07:54

    POL-WAF: Ahlen. Hinweise zu Kradfahrer erbeten - Zusammenstoß mit gestohlenem Roller

    Warendorf (ots) - Wer kann Hinweise zu einem jungen Kradfahrer geben, der am Montag (01.06.2026, 19.30 Uhr) nach einem Verkehrsunfall geflüchtet und vermutlich verletzt ist. Der Jugendliche oder junge Erwachsene stieß auf seinem Kleinkraftrad an der Einmündung Zum Richterbach/ Birkenstraße mit dem Auto einer 45-jährigen Ahlnerin zusammen und stürzte. Der Fahrer ...

    mehr
  • 02.06.2026 – 07:45

    POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Hinweise zu Golf-Fahrer erbeten - Kind angefahren

    Warendorf (ots) - Ein 11-jähriges Kind ist am Montag (01.06.2026, 15.00 Uhr) von einem Unbekannten in seinem grauen VW Golf in Beckum-Neubeckum angefahren worden. Der Unbekannte fuhr auf der Goethestraße vom Im Südfelde kommend in Richtung Hauptstraße. Im Einmündungsbereich Hauptstraße / Goethestraße stieß er mit dem 11-jährigen Jungen auf seinem Fahrrad ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren