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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Hinweise zu Kradfahrer erbeten - Zusammenstoß mit gestohlenem Roller

Warendorf (ots)

Wer kann Hinweise zu einem jungen Kradfahrer geben, der am Montag (01.06.2026, 19.30 Uhr) nach einem Verkehrsunfall geflüchtet und vermutlich verletzt ist.

Der Jugendliche oder junge Erwachsene stieß auf seinem Kleinkraftrad an der Einmündung Zum Richterbach/ Birkenstraße mit dem Auto einer 45-jährigen Ahlnerin zusammen und stürzte. Der Fahrer des Krads fuhr frontal auf den Pkw auf, anschließend flüchtete er zu Fuß Richtung Kastanienweg. Laut Zeugenaussagen könnte er vermutlich verletzt sein.

Er wird wie folgt beschrieben:

   - circa 17 Jahre alt
   - circa 1.70 Meter groß
   - helle Augen
   - helle Haare
   - Gucci Basecap
   - Gucci Umhängetasche
   - graue lange Jeans
   - dunkles Trikot

Die Beamten stellten während der Unfallaufnahme fest, dass der Roller aus einem Diebstahl stammte und zur Fahndung ausgeschrieben war, er wurde anschließend sichergestellt.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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