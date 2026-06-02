Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Hinweise zu Golf-Fahrer erbeten - Kind angefahren

Warendorf (ots)

Ein 11-jähriges Kind ist am Montag (01.06.2026, 15.00 Uhr) von einem Unbekannten in seinem grauen VW Golf in Beckum-Neubeckum angefahren worden.

Der Unbekannte fuhr auf der Goethestraße vom Im Südfelde kommend in Richtung Hauptstraße. Im Einmündungsbereich Hauptstraße / Goethestraße stieß er mit dem 11-jährigen Jungen auf seinem Fahrrad zusammen. Das Kind war mit seinem Fahrrad zunächst auf dem Gehweg aus Richtung Martin-Luther-Straße in Richtung Schillerstraße unterwegs und lenkte dann auf die Straße. Durch den Zusammenstoß stürzte das Kind und verletzte sich leicht.

Der Autofahrer soll anschließend kurz aus dem Golf ausgestiegen sein, das hintere Kennzeichen abgetreten, in sein Auto geladen und davongefahren sein. Er wird wie folgt beschrieben:

50 bis 60 Jahre alt, etwa 1.70 bis 1.75 Meter groß, schlank, graue kurze Haare, trug ein rosafarben kariertes Hemd sowie eine Jeanshose.

Der 11-Jährige wurde mittels Rettungswagen zur ambulanten Behandlung leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Hinweise zu dem Fahrer des Autos nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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