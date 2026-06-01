Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde. Ein Leichtverletzter bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Montag (01.06.2026) gegen 05.45 Uhr kam es in Ennigerloh-Ostenfelde an der Kreuzung Beelener Straße / Zum Hohen Kreuz zu einem Verkehrsunfall. Ein 43-jähriger Beelener befuhr mit seinem Pkw die Beelener Straße in Fahrtrichtung Ostenfelde. Ein 37-Jähriger aus Oelde fuhr mit seinem Fahrzeug auf der Straße Zum Hohen Kreuz aus Richtung der Dromberg-Kapelle kommend. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos, wobei der Wagen des Oelders in den Graben geschleudert wurde. Der 37-Jährige wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge wurden durch Unternehmen abgeschleppt. Der Kreuzungsbereich wurde für die Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt. Der Sachschaden wird auf circa 14.000 Euro geschätzt.

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