PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Versuchter räuberischer Diebstahl endet in Spezialklinik

Warendorf (ots)

Die Mitarbeiterin einer Tankstelle an der Ostenfelder Straße in Ennigerloh hat sich ihre Schicht am Sonntagnachmittag (31.05.2026, 15.35 Uhr) sicherlich anders vorgestellt - unterbrochen wurde sie durch einen Polizeieinsatz.

Ein 25-jähriger Ennigerloher - mehrfach bereits polizeilich in Erscheinung getreten - betrat die Tankstelle, stahl diverse Waren und verstaute sie in einer Tasche. Als er den Laden verlassen wollte, ohne zu bezahlen, stellte sich ihm eine Mitarbeiterin in den Weg und hielt auch die Türe zu. Daraufhin zog der Mann eine Wasserpistole aus einer Tasche, richtete diese auf die Frau und spritzte ihr Wasser ins Gesicht. Weitere Zeugen halfen dabei, die Türe zum Verkaufsraum bis zum Eintreffen der Polizisten geschlossen zu halten.

Als diese vor Ort eintrafen, konnten andere mitgeführte Waffen zunächst nicht ausgeschlossen werden, weshalb ihn die Beamten zu Boden sprachen. Der 25-Jährige versuchte noch einen der Beamten zu schlagen, die Polizisten brachten ihn mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden.

Aufgrund vorangegangener Einsätze und zur Verhinderung weiterer Straftaten brachten die Beamten den 25-Jährigen nach Rücksprache mit einem Arzt und dem Ordnungsamt in eine Spezialklinik. Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 01.06.2026 – 10:34

    POL-WAF: Sassenberg. Betrunkener flüchtet nach Unfall

    Warendorf (ots) - Mehrere Zeugen haben am Sonntag (31.05.2026, 00.05 Uhr) einen Pkw an der Vennstraße in Sassenberg gemeldet, der offensichtlich einen Verkehrsunfall hatte und im Graben stand. Im Auto befand sich zunächst ein Mann, der laut Zeugenaussagen einen alkoholisierten Eindruck machte. Nachdem Polizei und Rettungsdienst gerufen worden waren, flüchtete der Fahrer des Pkw und versteckte sich in der näheren ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 10:25

    POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde. Verletzter Unfallbeteiligter gesucht - Hinweise erbeten

    Warendorf (ots) - Wir bitten einen - vermutlich schwerverletzten - Unfallbeteiligten oder Menschen, die Hinweise auf ihn geben können, sich bei der Polizei zu melden. Der unbekannte Pedelec-Fahrer ist nach bisherigen Erkenntnissen am Sonntagmorgen (31.05.2026, 02.50 Uhr) gegen einen geparkten Pkw an der Straße Schürenbrink in Ennigerloh-Ostenfelde gefahren. Kurze ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 10:12

    POL-WAF: Warendorf. Alkoholisierter Radfahrer stürzt

    Warendorf (ots) - Bei einem Alleinunfall ist am Sonntag (31.05.2026, 00.52 Uhr) ein 32-jähriger Radfahrer in Warendorf leicht verletzt worden. Der Warendorfer war an der Kreuzung "Dreisprung" Sassenberger Straße / Milter Straße (L 830) und Dreibrückenstraße / Zwischen den Emsbrücken unterwegs, als er beim Auffahren auf den Bürgersteig an der Straße Zwischen den Emsbrücken stürzte. Zeugen fanden den Mann auf dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren