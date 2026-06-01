Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Versuchter räuberischer Diebstahl endet in Spezialklinik

Warendorf (ots)

Die Mitarbeiterin einer Tankstelle an der Ostenfelder Straße in Ennigerloh hat sich ihre Schicht am Sonntagnachmittag (31.05.2026, 15.35 Uhr) sicherlich anders vorgestellt - unterbrochen wurde sie durch einen Polizeieinsatz.

Ein 25-jähriger Ennigerloher - mehrfach bereits polizeilich in Erscheinung getreten - betrat die Tankstelle, stahl diverse Waren und verstaute sie in einer Tasche. Als er den Laden verlassen wollte, ohne zu bezahlen, stellte sich ihm eine Mitarbeiterin in den Weg und hielt auch die Türe zu. Daraufhin zog der Mann eine Wasserpistole aus einer Tasche, richtete diese auf die Frau und spritzte ihr Wasser ins Gesicht. Weitere Zeugen halfen dabei, die Türe zum Verkaufsraum bis zum Eintreffen der Polizisten geschlossen zu halten.

Als diese vor Ort eintrafen, konnten andere mitgeführte Waffen zunächst nicht ausgeschlossen werden, weshalb ihn die Beamten zu Boden sprachen. Der 25-Jährige versuchte noch einen der Beamten zu schlagen, die Polizisten brachten ihn mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden.

Aufgrund vorangegangener Einsätze und zur Verhinderung weiterer Straftaten brachten die Beamten den 25-Jährigen nach Rücksprache mit einem Arzt und dem Ordnungsamt in eine Spezialklinik. Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.

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