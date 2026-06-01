Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Alkoholisierter Radfahrer stürzt

Warendorf (ots)

Bei einem Alleinunfall ist am Sonntag (31.05.2026, 00.52 Uhr) ein 32-jähriger Radfahrer in Warendorf leicht verletzt worden.

Der Warendorfer war an der Kreuzung "Dreisprung" Sassenberger Straße / Milter Straße (L 830) und Dreibrückenstraße / Zwischen den Emsbrücken unterwegs, als er beim Auffahren auf den Bürgersteig an der Straße Zwischen den Emsbrücken stürzte. Zeugen fanden den Mann auf dem Boden liegend und informierten Polizei und Rettungskräfte.

Diese brachten den 32-Jährigen leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Das sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol ergaben, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt - dieser war positiv, ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.

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