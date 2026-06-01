POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Hyundai i 30 angefahren und geflüchtet
Warendorf (ots)
Ein Unbekannter hat am Samstag (30.05.2026) einen schwarzen Hyundai i 30 in Beckum-Neubeckum angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.
Das Auto stand zwischen 17.30 Uhr und 20.50 Uhr auf einer Garagenstellfläche an der Straße im Südfelde und wurde vorne links beschädigt.
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