Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Hyundai i 30 angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstag (30.05.2026) einen schwarzen Hyundai i 30 in Beckum-Neubeckum angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.

Das Auto stand zwischen 17.30 Uhr und 20.50 Uhr auf einer Garagenstellfläche an der Straße im Südfelde und wurde vorne links beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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