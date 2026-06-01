PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Hyundai i 30 angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstag (30.05.2026) einen schwarzen Hyundai i 30 in Beckum-Neubeckum angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.

Das Auto stand zwischen 17.30 Uhr und 20.50 Uhr auf einer Garagenstellfläche an der Straße im Südfelde und wurde vorne links beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 01.06.2026 – 09:43

    POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß von Auto- und Pedelec-Fahrer

    Warendorf (ots) - Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist am Samstag (30.05.2026, 17.00 Uhr) ein 61-jähriger Pedelec-Fahrer in Ahlen leicht verletzt worden. Ein 27-Jähriger aus Hamm fuhr mit seinem Pkw auf der Straße Südberg in Fahrtrichtung Dolberger Straße. Beim Überqueren der Kreuzung zur Zeppelinstraße stieß er mit dem von rechts querenden 61-jährigen Ahlener auf seinem Pedelec zusammen. Rettungskräfte ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 09:30

    POL-WAF: Beckum. Sturz mit Kraftrad

    Warendorf (ots) - Ein 38-jähriger Motorradfahrer ist am Samstag (30.05.2026, 10.38 Uhr) in Beckum durch einen Sturz leicht verletzt worden. Der Hammer fuhr auf der Straße Unterberg II durch eine Linkskurve. Aus noch unklarer Ursache kam er nach rechts von der Straße ab und stürzte. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte den Kradfahrer leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 09:24

    POL-WAF: Warendorf-Einen. Auto überschlägt sich

    Warendorf (ots) - Eine junge Autofahrerin ist am Samstag (30.05.2026, 10.50 Uhr) bei einem Alleinunfall in Warendorf-Einen leicht verletzt worden. Die 19-jährige Sassenbergerin fuhr auf der L 548 Richtung Milte als sie aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Straße abkam. Hier stieß sie in einen Straßengraben, in dem sich das Auto überschlug. Die junge Frau verließ das Auto selbstständig und wurde durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren