POL-WAF: Beckum. Sturz mit Kraftrad
Warendorf (ots)
Ein 38-jähriger Motorradfahrer ist am Samstag (30.05.2026, 10.38 Uhr) in Beckum durch einen Sturz leicht verletzt worden.
Der Hammer fuhr auf der Straße Unterberg II durch eine Linkskurve. Aus noch unklarer Ursache kam er nach rechts von der Straße ab und stürzte.
Die Besatzung eines Rettungswagens brachte den Kradfahrer leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.
Der Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.
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